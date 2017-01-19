İhraç Edilen Eski Emniyet Müdürüne Yakalama Kararı

TOKAT'ta darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Tokat Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürü Murat Salman hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 677 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen 3'üncü sınıf emniyet müdürü Murat Salman hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen Murat Salman'ın bu program üzerinden 150'den fazla mesaj gönderdiği, Tokat akademili polisler imamı olan 'Selim' kod adlı E.A. ile yoğun şekilde görüştüğü belirlendi. En son Ankara'da olduğu öne sürülen Murat Salman'ı yakalamak için çalışma başlatıldı.



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