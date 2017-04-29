İhraç Edilen En Kıdemli İsim Tuğgeneral İdris Feyzi Okan

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen en üst rütbeli asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu.



Resmi Gazete'de yayımlanan 689 sayılı KHK'ya göre; Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurum ve komutanlıklarında bin 105 personel ihraç edildi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen kişiler arasında en üst rütbeye sahip asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında rütbesi yükseltilen Okan, tutuklanan askerlerin ifadeleri sonrası Ocak ayında tutuklanmıştı. - ANKARA