Dicle Üniversitesinden (DÜ), ihraç edilen 16 akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınan akademisyenlerin ev ve ofislerinde arama yapıldı. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında önceki gün yayımlanan 689 sayılı kanun hükmünde kararname ile Türkiye genelinde 484 akademisyen görevli oldukları üniversitelerden ihraç edilmişti. Diyarbakır DÜ'den ihraç edilen 16 akademisyen, bugün Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite yerleşkesindeki lojmanlara yapılan operasyonla gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan akademisyenlerin ev ve fakülte binalarındaki ofislerinde de arama yaptı. Akademisyenler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



(İHA)