İhlas Vakfı ile Pakistan Seylani Vakfı İşbirliği Yapacak

Pakistan'ın Karaçi şehrinde faaliyet gösteren İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları üyesi Seylani Vakfı Başkanı Mevlana Beşir Faruki ve beraberindeki heyet, İhlas Vakfı Başkanı Mehmet Okyay'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Seylani Vakfı Başkanı Mevlana Beşir Faruki Pakistan genelinde verdikleri hizmetleri İhlas Vakfı mütevelli heyetine anlattı. Özellikle Pakistan'da fakir ve muhtaçlara yardım ettiklerini ifade eden Faruki, onlara gıda, sağlık ve ilk yardım hizmetleri sunduklarını belirtti. Faruki buna ek olarak Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere ve Suriye'deki fakir ve muhtaçlara da yardım ulaştırdıklarını söyledi. Pakistan ve Türkiye'de İhlas Vakfı ile birlikte eğitim ve yardım konularında ortak projeler planladıklarını belirten Faruki, İhlas Vakfı yetkililerini Pakistan'a davet etti.



İhlas Vakfı Başkanı Mehmet Okyay'da kardeş ve dost ülke Pakistan'ın en büyük STK'larından biri olan Seylani Vakfı başkanının ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İhlas Vakfının yurtiçi ve yurtdışı hizmetlerini anlattı. Okyay, Seylani Vakfı ile gerçekleştirilecek olan projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı. - İSTANBUL