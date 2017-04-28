İhlas Medya'nın Kutlu Doğum Haberi Ses Getirdi

İhlas Medya'nın gündeme getirmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Kutlu Doğum Haftası tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirme, dini anlamda görüşlerini bildiren çeşitli kuruluşlar ve pek çok vatandaştan destek buldu.



Kutlu Doğum Haftası İhlas Medya Grubu tarafından gündeme getirilmişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un TGRT Haber'de yaptığı açıklamalar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla ilgili toplanacağı bildirildi. "Kutlu Doğum"u Nisan ayına sabitleyerek dini günlerde ikilik oluşturan bu anlayışı ortadan kaldıracak adımın ilahiyat camiasında da yeni bir birlikteliğin oluşmasına katkıda bulunması öngörülüyor. Diyanetin düzenlenen bir ilmi toplantıda bu konuyu tartışacak olması ve buradan çıkacak sonucun da her yıl yeniden dillendirilen "Kutlu Doğum-Mevlid Kandili" ikilemini sona erdireceği düşünülüyor. Sosyal medyada ve basında yer alan değerlendirmelerde, Peygamber Efendimiz'in doğumunun kutlandığı Rebiülevvel'in 12. gecesinin "Kutlu Doğum Haftası"nın başlangıcı ya da bitişinde yer alması ve haftanın hicri takvime sabitlenmesi isteniyor. Vatandaşların Peygamber Efendimiz'i anlamak, ona hürmetini bir kere daha ifade etmek için camileri, salonları, meydanları doldurduğu bu haftanın Müslümanlar arasında ikilik oluşturacak bir unsur olmaktan uzaklaştırılması gerekiyor.



Toplumun talebini ilmi toplantılarda ele alarak tartışmayı hedefleyen Diyanetin bu kararı, krizden beslenen çevreleri de ciddi anlamda rahatsız etti. Türkiye'de din ihtiyaçlarını karşılayan ve küresel bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığında çok iyi yetişmiş din adamları bulunuyor. Ayrıca sosyal medya ve basında yer alan değerlendirmelerde, "Ülke içinde ve ülke dışında İslam'a ve insanlığa karşı önemli hizmetler sunan Diyanetin Kutlu Doğum ile ilgili bu toplumsal talebi de enine boyuna değerlendireceği ve millette makes bulan olumlu bir sonuca oturtacağından hiç kuşku yok" ifadeleri yer alıyor. - İSTANBUL