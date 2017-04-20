İhlas Koleji Sporcusu Karatede Türkiye Şampiyonu Oldu
Antalya Kemer’de düzenlenen Türkiye Minik Yıldız Karate Şampiyonası’nda İhlas Koleji Spor Kulübü sporcusu Emin Can İstanbullu 2007 doğumlular 45 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Antalya Kemer'de düzenlenen Türkiye Minik Yıldız Karate Şampiyonası'nda İhlas Koleji Spor Kulübü sporcusu Emin Can İstanbullu 2007 doğumlular 45 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Antalya'da yapılan şampiyonaya 60 ilden 2257 sporcu tatamiye inerken İhlas Koleji Spor Kulübü sporcusu Emin Can İstanbullu başarılarına bir yenisini daha ekleyerek hem Türkiye Şampiyonu oldu hem de milli takıma katılmaya hak kazandı.
İhlas Koleji Spor Kulübü adına tatamiye inen diğer isimlerden 2003 doğumlular 45 kiloda Ceyhun İlgün Türkiye ikincisi oldu. İlgün bu sonuçla milli takımda yer almayı başardı. 2006 doğumlular 50 kg. kategorisinde tatamiye inen Burkay Turgayhan Köseoğlu da şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu. Köseoğlu bundan sonra turnuvalarda alacağı derecelere göre milli takım şansını kovalamaya devam edecek.
Şampiyona sonunda iki sporcusunu milli takıma gönderen ve oldukça başarılı bir turnuva geçiren İhlas Koleji Spor Kulübü Karate Antrenörü Kürşat Usda, çalışmalarının ödülünü aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. İki sporcuyu milli takıma göndermenin oldukça büyük bir başarı olduğunu ifade eden Usda, "Şampiyona genelinde sporcularımız iyi maçlar çıkardılar. Bazı sporcularımız da başarımızı arttırabilirlerdi ancak onlar içinde iyi bir tecrübe oldu. Hedefimiz bundan sonraki şampiyonalarda sporcularımızı başarıya ulaştırmak olacak" ifadelerini kullandı.
Yeltekin: "Karatecilerimiz ve okçularımız bizleri mutlu etmeye devam ediyorlar"
Geçtiğimiz günlerde okul sporlarında okçuluk branşında İstanbul Şampiyonu olan İhlas Koleji Bayan Okçuluk Takımını ve turnuvayı bir ikincilik ve bir üçüncülükle bitiren İhlas Koleji Erkek Okçuluk Takımıyla Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren karatecileri makamında kabul eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade etti. Yeltekin, karatede gelen Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra İhlas Koleji Spor Kulübü sporcularının milli takıma seçilmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Türkiye şampiyonu olan sporcumuz Emin Can İstanbullu'yu, ikinci olarak milli takıma seçilen Ceyhun İlgün'ü, üçüncü olan Burkay Turgayhan Köseoğluğu'nu ve antrenörleri Kürşat Usda'yı tebrik ediyorum. İhlas Koleji olarak artık Türkiye şampiyonalarında madalya kazanan milli takıma sporcu gönderen bir eğitim kurumu olduk. Bu bizim spora ve sporcuya vermiş olduğumuz değerin bir karşılığıdır" dedi. - İSTANBUL