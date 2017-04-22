İhlas Koleji Öğrencisi Teniste İstanbul Şampiyonu Oldu

Son dönemde birçok spor dalında başarılı sonuçlar elde eden İhlas Koleji başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul 8-9-10 yaş Tenis Turnuvası'nda İhlas Koleji öğrencisi Neva Bolaca İstanbul Şampiyonu oldu.



Garanti Koza Bahçeşehir Kortlarında 38 erkek ve 48 kız tenisçiyle düzenlenen turnuvada ayrıca İhlas Koleji öğrencileri Elif Sağlam ve Mustafa Baturay Doğan İstanbul üçüncüsü oldular.



Yeltekin: "Sportif başarılarımızın yelpazesini genişletiyoruz."



Turnuvada dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Kolejinin spora ve sporcuya verdiği değere dikkat çekti.



Özellikle bu yıl sporun değişik branşlarında önemli dereceler aldıklarına dikkat çeken Yeltekin, "Güreş, okçuluk, karate, kürek, dart, satranç gibi değişik branşlarda öğrencilerimiz ulusal ve uluslar arası başarılar elde ettiler. İlk kez tenis branşında da başarı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu açıkça söyleyebilirim ki sportif başarılarımızın yelpazesini genişletiyoruz ve bunu öğrencilerimizi spora teşvik ederek başarıyoruz. Bizim için bir öğrenci akademik başarıya ulaşırken sosyal ve sportif alanda da başarılı olmayı hedeflemeli. Biz de öğrencilerimizi bu yönde destekliyoruz" dedi. - İSTANBUL