İhlas Koleji Başarının Kokusunun Tanıtımını Gerçekleştirdi



İSTANBUL - İSTANBULİhlas Koleji tarafından üretilen "Başarının Kokusu"nun lansmanı okulun düzenlemiş olduğu 23 Nisan Şenlikleri kapsamında Miniatürk'te yapıldı.

Lansmanda kamuoyuna tanıtılan koku büyük beğeni toplarken şenliğe gelen ziyaretçilere de ücretsiz dağıtıldı.

Yeltekin: "İhlas Kolejinin adı başarı ile her zaman beraber anılacak."

Lansmanda konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her alanda başarı elde eden İhlas Koleji ile ürettikleri koku arasında bir bağ olduğunu söyledi. Her insanın başarı elde etmek için çalıştığına dikkat çeken Yeltekin, "İnsanın tabiatında başarılı olma isteği her zaman var olacaktır. Başarıya ulaşmak için de sürekli çalışmak ve kendini geliştirmek zorunda. Biz de İhlas Koleji olarak akademik, sosyal ve sportif alanlarda elde ettiğimiz başarıların devamını getirmek ve geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Başarı İhlas Kolejinin genetiğinde olan bir durum. Bu açıdan bakıldığında İhlas Kolejinin adı her zaman başarı ile anılmaya devam edecektir." dedi.

Kokunun üretiminde okullarındaki öğrencilerden, velilerden ve çalışanlardan fikirler aldıklarını söyleyen Yeltekin, "Okullarımızda öğrencilerimize, velilerimize ve çalışanlarımıza "Başarının kokusu nedir?" diye sorduk. Birbirinden değişik cevaplar aldık. Bu cevaplar ışığında ürettiğimiz kokuyu kokladıklarında başarıyı hissetmelerini istiyoruz." dedi.

İhlas Koleji'nin öncü bir okul olduğuna da vurgu yapan Yeltekin, reklam dünyasında bugüne kadar hep işitsel ve görsel öğelere yer verildiğini İhlas Kolejinin çıkarmış olduğu başarının kokusu ile koku alma duyusunu da iletişim araçlarından biri haline getirdiğini ifade etti.

Kokunun tanıtımının 23 Nisan gibi çok özel bir günde yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yeltekin, organizasyonun sonunda bir süre daha stantta kalarak şenliğe katılan ziyaretçilere başarının kokusunu hediye etti.