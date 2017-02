Ihlaller ve Cezaevi Baskınları Protesto Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericilerin sloganlar atması

Mumlar yakan göstericilerin dövizler taşıması

Ulusal ve İslami Esirler Komitesi Üyesi Neşet el-Vahidi ile röportaj İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri ve cezaevi baskınları Gazze'de protesto edildi.



Gazzeli gençler İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini ve cezaevi baskınlarını mum yakarak protesto etti.



Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi'nin çağrısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler, "Esirlerimiz kahramandır", "Esirlere özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.



Ulusal ve İslami Esirler Komitesi Üyesi Neşet el-Vahidi, İsrail hapisanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarının zor ve kötü olduğunu belirtti.



Vahidi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, Filistinli tutukluları korumasını ve İsrail'in ihlallerini sona erdirmek için acilen harekete geçmesini istedi.