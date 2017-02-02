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Gösteriye katılanların sloganlar atması
Gösteriye katılanların dövizler taşıması
İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri ve cezaevi baskınları Batı Şeria'da protesto edildi.
İsrail cezaevlerinden serbest bırakılan Filistinliler ile aktivistlerin çağrısı üzerine Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezinde bulunan El-Menara Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların korunmasını isteyen dövizler taşıyarak, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini sloganlarla protesto etti.
Ihlaller ve Cezaevi Baskınları Batı Şeria'da Protesto Edildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösteriye katılanların sloganlar atması Gösteriye katılanların dövizler taşıması İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri ve cezaevi baskınları Batı Şeria'da protesto edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: