Ihlaller ve Cezaevi Baskınları Batı Şeria'da Protesto Edildi

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Gösteriye katılanların sloganlar atması

Gösteriye katılanların dövizler taşıması

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri ve cezaevi baskınları Batı Şeria'da protesto edildi.



İsrail cezaevlerinden serbest bırakılan Filistinliler ile aktivistlerin çağrısı üzerine Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezinde bulunan El-Menara Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların korunmasını isteyen dövizler taşıyarak, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini sloganlarla protesto etti.