İhl Öğrencileri Askerleri Ziyaret Etti

Kilis Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Doğançay, öğrencilerle beraber İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret etti.



Okul Müdürü Doğançay ve öğrencilerin İl Jandarma Komutanlığını ziyaretlerinde askerlere tatlı ikram ettiler. İl Jandarma Komutanı tarafından ağırlanan Okul Müdürü ve Öğrenciler, askerlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. İl Jandarma Komutanı ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür ederek, gözlerini kırpmadan vatana sahip çıktıklarını, her zaman her şartta bunu sürdüreceklerini söyledi. Okul Müdürü İbrahim Doğançay, Türkiye'nin huzurunu hedef alan bu tür hain saldırılar karşısında, milletin birlik ve beraberlik içerisinde sonuna kadar dimdik duracağını ifade ederek, "İmam Hatip öğrencileri olarak başta askerlerimiz ve polislerimiz olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olmaya, onlara her konuda destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KİLİS