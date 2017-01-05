İhh Suriye'ye 8 Ayda 1 Milyon Ekmek Gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi'nden 8 ayda Suriye'ye 1 milyon adet ekmek gönderildi.



İHH'nın Reyhanlı'daki ekmek fabrikasında çıkan yangından sonra yeniden kurulan fırında ekmek üretimi devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, Suriye halkının ağız tadına uygun, onların tükettikleri özellikte olan ekmeklerin üretiminin el değmeden devam ettiğini ve son 8 ayda 1 milyon adet ekmeğin Suriye tarafına gönderildiğini söyledi. Karacaoğlu, "Ekmek fabrikamızda üretilen 1 milyon ekmek Suriye içerisine gönderilerek halka dağıtıldı. Ekmekler özellikle kampların bulunduğu bölgedeki halka ulaştırıldı. Son günlerde Halep'ten İdlib'e gelen sivillerin tahliye edilmesi ile birlikte yerleştikleri güvenli bölgedeki halka da dağıtımı yapılarak günlük ekmek ihtiyaçları karşılanıyor" dedi. - HATAY