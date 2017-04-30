İhh, Suriye'ye 4 Ayda 18 Milyon Ekmek Gönderdi

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bağışçılarının da desteği ile yılın ilk 4 ayında Suriye'ye 18 milyon ekmek ile 2 bin 44 TIR yardım gönderdi.



Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan İHH'nın Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi'nde kurulu bulunan ekmek fırınında günde 150 bin ekmek üretimi yapılıyor. Suriyelilerin damak tadına uygun olarak üretilen ekmekler, iç savaşın devam ettiği ülkedeki çeşitli bölgelere gönderiliyor. İHH Basın Danışmanı Selim Tosun, sağlıklı ve hijyenik ortamda, günde 150 bin ekmek üretildiğini ve yılın ilk 4 ayında 18 milyon ekmeğin Suriye'nin İdlib, Halep ve kırsalına gönderildiğini, bağışçıların katkısını beklediklerini söyledi. Suriye'nin çeşitli kentlerine insani yardım yüklü TIR'ların gönderilmesine devam ettiklerini belirten Tosun, "Bu yılın ilk 4 ayında, bağışçılarımızın da desteği ile insani yardım yüklü 2 bin 44 TIR gönderdik. İHH olarak, dul yetim ve mazlum halka yardımlarımız devam ediyor" dedi. - Hatay