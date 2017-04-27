İhh'nin "Yetim Dayanışma Günleri" Programı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı Şanlıurfa'da "Yetim Dayanışma Günleri" programı kapsamında 700 yetime oyuncak ve nakdi yardımında bulundu.



Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yetim çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.



Vali Güngör Azim Tuna, etkinlikte yaptığı konuşmada İHH'nin yaptığı çalışmalarla herkesin gönlünde taht kurduğunu belirterek şunları söyledi:



"İHH özellikle yapmış olduğu yetim programları ile dikkatleri çeken takdire şayan bildiğimiz bir kuruluşumuzdur. 100 bin yetime el uzatmak basit bir şey değildir. Şanlıurfa'da da 700 yetim İHH tarafından düzenli desteklenmektedir. Kendilerini tebrik ediyoruz ve takdir ediyoruz. Bu gönül seferberliğine katkıda bulunan bütün vatandaşlarımızı, özellikle hanımefendileri, annelerimizi, kızlarımızı, eşlerimizi hepsine teşekkür ediyoruz. Önlerinde saygıyla eğiliyoruz." dedi.



İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atila da dünyanın birçok yerinde yardıma muhtaç insanlara ulaşıp, insani yardım ve faaliyetlerinde bulunan bir yardım hareketi olarak, Şanlıurfa'da da 700 yerli ve 400 Suriyeli yetim olmak üzere toplam bin 100 yetime sponsor olduklarını söyledi.



Sponsor oldukları yetimlere her ay düzenli olarak nakdi yardımda bulunduklarını ifade eden Atila, "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında tertiplediğimiz programlarla yetimlerimizin yüzünü güldürüyoruz. Bu yılda Şanlıurfa'da 7'sini düzenlediğimiz programda 700 yetimi beraber oynayacağımız oyunlarla ve vereceğimiz hediyelerle yüzlerini güldüreceğiz." diye konuştu.



Yapılan konuşmalarından ardından Vali Tuna, çocuklarla bir süre sohbet ederek bir istekleri olup olmadığını sordu.