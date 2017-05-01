İhh'nın, Yetim Çocuklar İçin Programı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Van'da yetim çocuklar yararına etkinlik düzenledi.



Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İHH Genel Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, dünyadaki yetimlerin yüzde 90'ının Müslüman coğrafyasında olduğunu söyledi.



Dünyada yetim çocuklarla ilgili kara bir tablo olduğunu ifade eden Yılmaz, "Günde 10 bin çocuğun yetim kaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bundan haberdar olan bir toplumla programımız kapsamında bir araya geliyoruz. Van'da bu etkinliği yaparak yetim çocuklara bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.