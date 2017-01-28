İhh'nın Ortadoğu ve Afrika'daki Yardımları

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, geçen yıl 7 milyon 346 bin avro değerindeki yardımı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 2 milyon 720 bin kişiye ulaştırdığı bildirildi.



İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, 5 kıtada 135 ülkede, savaş, afet, yoksulluk olan bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya devam ediyor.



Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 2016'da gıda güvenliği, barınma, sağlık, eğitim, beslenme, temizlik ve dini-kültürel faaliyetler kapsamında 11 ülkeye yardım ulaştırıldı.



Toplam 7 milyon 346 bin avro değerinde yardımla 2 milyon 720 bin kişiye ulaşan İHH, Suriye hariç en fazla yardımı iç karışıklıkların devam ettiği Yemen'e gerçekleştirdi. Yemen'i sırasıyla Filistin, Lübnan, Irak, Libya, Ürdün, Tunus, Mısır, İran, Fas ve Cezayir izledi.



Projeleri yerinde incelemek ve faaliyetleri sürdürmek amacıyla bölgelere giden 158 vakıf görevlisi, bu ülkelerde 305 gün geçirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Ortadoğu Koordinatörü Emre Kaya, "2016'da en fazla yardımı gıda güvenliği alanında yaptık. 2017 yılı içerisinde de eğitim ve kültür faaliyetlerine daha fazla önem vermeyi hedefliyoruz. Kuzey Afrika'ya çeşitli nedenlerden dolayı çok fazla yardım ulaştıramadık. Bu sene içerisinde o bölgeye daha fazla ağırlık vererek yardımları olması gereken düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.