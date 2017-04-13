İhh Kastamonu Şubesinin Yardımları

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve eşya yardımı yapıldığını söyledi.



Dağdelenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere içinde gıda ve eşyaların bulunduğu kolilerin dağıtıldığını belirtti.



Yardımların Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldığını belirten, Dağdelenoğlu yapılan yardımların süreceğini kaydetti.