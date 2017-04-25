Ihh Ekipleri, Vaer'den Tahliye Edilenlere Acil Yardım Malzemeleri Dağıttı
- İHH ekiplerinin kafiledekilere yardım malzemesi dağıtması Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden tahliye edilen sivil ve askeri unsurların yer aldığı 6.
- İHH ekiplerinin kafiledekilere yardım malzemesi dağıtması Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden tahliye edilen sivil ve askeri unsurların yer aldığı 6. kafile, Türkiye sınırında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Bab ilçesine ulaştı.
İHH ekiplerinin karşıladığı kafiledekilere ekmek, su, konserve, bebek bezi gibi acil yardım malzemeleri ulaştırıldı.
Kafile, Cerablus'taki Zoğara Sığınmacı Kampına doğru yola çıktı.