İhh'den İdlib İçin Acil İlaç Çağrısı

İHH Manisa İnsani Yardım Derneği tarafından kimyasal silah saldırısına maruz kalan Suriye'nin İdlib şehri için acil ilaç çağrısında bulunuldu. İHH'nin çağrısına ilk destek ise Manisa Amatör Telsizciler Arama Kurtarma Derneğinden (MAT) geldi. Dernek üyeleri özellikle akciğerlerde kullanılan ilaçlar ile nefes almayı kolaylaştıran cihazları İHH yetkililerine teslim etti. İHH Manisa İnsani Yardım Derneği Başkanı Necmettin Okumuş dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile İdlib için acil ilaç çağrısında bulundu. Basın toplantısına Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Manisa Amatör Telsizciler Arama Kurtarma Derneği Başkanı Bahattin Özer ve dernek üyeleri de katıldı.



Dünyanın artık kelebeklerin çocuklardan daha uzun yaşadığı bir yer haline geldiğine dikkat çeken Okumuş, "İnsanın bir çiçek kadar hatırının kalmadığı, kıyan kıyana, koparan koparana olduğu bir dünyadayız. Bugün Suriye'de kanlı bir tiyatro sergileniyor. Hani kokusunu içinize çektiğinizde dünya duracakmış gibi olur ya, hani biz ona evlat deriz ya işte o çocuklar saklambaç oynuyordu. Bir kimyasal bomba yaktı tenlerini yandılar. Zalimler oyunda yakaladı onları, saklambaçları bozuldu. Firavun'un uçakları geçti üzerlerinden uçurtmaları düştü yere. Yüreklerinden vuruldular, ciğerleri yandı, tenleri eridi, nefes alamadılar. Dillerinden şehadet getirerek büyüdüler ve Allah diyerek ölüme yürüdüler. Unutmayın, mazlumun gönül heybesinde tek bir cümle vardır; Allah büyük. Merhamet masumdur ve maalesef merhamet zalimlerin kalbine misafir olmuyormuş. Ayşe, Zeynep, Hasan, Muhammed adın her neyse bizi affedin olur mu? Sana bunları reva gören bu yaşta yüzüne, hayatına bu yükü koyan biz insanları affedin olur mu? Eline tutuşturduğumuz bir kıyafetle, bir ekmekle seni iyileştireceğimizi zannettik. Maalesef ki tok ölmeni sağladık. Affet bizi olur mu çok üzgünüz. Sevgili insanlık şimdi her şeyinden sıyrıl, bütün fazlalıkları çıkar ve geriye ne kaldı bir bak. Et ve kemikten oluşan beden mi yoksa vicdanı olan bir ruh mu? ve düşün artık ne yapılması gerekiyorsa yapın. İşi Allah'a havale etmeyi bırakın artık. Ne gerekiyorsa yapalım." dedi.



"İlaç ihtiyacımız çok acil" İdlib'de acil olarak ilaç ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Okumuş şunları söyledi:



"Şuan bizim geçtiğimiz ay içerisinde yaşam alanları oluşturduğumuz, çalışmalar yaptığımız ve o zaman önümüzdeki günlerin Halep'i olacak dediğimiz İdlib'de acil ilaçlara ihtiyaç var. Aynı zamanda ilaç gönderemeyecek 'ama ben de yardım etmek istiyorum' diyenler, bağış hesaplarımıza yardımlarını yapabilirler. İlaç ve ilacı temin edebilecek nakit bağışa ihtiyacımız var. SMS ile hesap numaraları ile bu bağışları yapabilirsiniz. İlaçları tüm dernek ve STK'lara bize ulaştırılmak üzere bırakabilirsiniz. Ayrıca da Kaynak Mahallesi muhtarlığı karşısındaki dernek binamıza getirebilirsiniz. Allah bu zulümlerin bitmesini, bundan sonra daha güzel günler görmemizi ve çocukların ölmemesini diliyoruz. İlaç ihtiyacımız çok acil. Herhangi bir süremiz yok ama en acilinden ihtiyacımız var. Şuanda bizim kardeş kuruluşumuz olan Manisa Amatör Telsizciler Arama Kurtarma Derneği ilaç topladılar ve onları teslim alacağız. Biz ilaçlar elimize geldikçe gerekirse kargoyla, gerekirse çok toplanırsa tırlarla acilen göndermek istiyoruz."



