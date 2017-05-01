İhh Darfurlu Yetimlerle Buluştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, geleneksel Yetim Dayanışma Günleri'nin 7'ncisi çerçevesinde, Sudan'ın uzun yıllar iç savaşla boğuşan Darfur bölgesinde yetimlerle buluştu.



Vakfın, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında toplamda 651 proje gerçekleştireceği 36 ülkeden birisi de Sudan oldu. Türkiye'den gelen 10 kişilik vakıf gönüllüsü, uzun yıllar iç savaşla boğuşan Darfur bölgesinde yetimlerle bir araya geldi.



İHH ekibi, 4 gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle yetimlerin yüzünü güldürdü. Türkiye'den gelen gönüllüler çocuklara hediyeler verirken, yapılan piknik organizasyonlarıyla da yetimler unutulmaz anlar yaşadı.



Kur'an kursları ve yetimhaneleri de ziyaret eden İHH ekibi ayrıca, Nyala şehrinde yaklaşık bin aileye gıda yardımı yaptı.



İHH görevlisi Merve Nur Karadere, vakfa gönül verenlerin bu tür organizasyonlar sayesinde Afrika'daki insanların yaşamlarını nasıl sürdürdüğünü gördüğünü aktardı.



Yetimlerle birlikle 4 gün boyunca eğlendiklerini, onlara bir nebze gülmeyi hatırlattıklarını ifade eden Karadere, şunları kaydetti:



"Afrika'yı yıllarca biz Müslümanlara yanlış tanıttılar. Halbuki bu coğrafyada yaşam mücadelesi veren insanlarla, günde en az 5 defa gönül bağı kuruyoruz. Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerindeki kardeşlerime tavsiyem, imkanı olanlar buralara gelsinler. Gelsinler ki kardeşlerinin haline baksınlar. Çünkü bizler, bu topraklara sahip çıkmadığımız vakit, kalkınmaları ve yol almaları çok zor olacak."



İHH gönüllüsü olarak ekibe dahil olan Ufuk Han Özer ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin de çocuğu olduğunu ve yetimleri gördükçe içinin acıdığını söyledi.



Müslümanların ne kadar az çalıştığının farkına vardığını belirten Özer, "İnsanlar zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. O çocukların yerine kendi çocuğumuzu koyduğumuzda yüreğimiz daha paramparça oluyor. O yüzden daha çok çalışacağız ve dünyadaki bütün mazlumlara ulaşmak için mücadele edeceğiz." dedi.



İHH gönüllüsü olarak Balıkesir'den Darfur'a gelen Seyhan Selvi de kendilerini 4 gün boyunca adeta belgeselde gibi hissettiklerini söyledi.



Selvi, "Darfur'da kaldığımız her dakika dramatik anlar yaşadık. En etkilendiğim olay, bir yetim evinde gerçekleşti. Ziyarette evdekilerin bize sıkı sıkıya sarılmaları ve ağlamaları karşısında içimiz yandı." diye konuştu.