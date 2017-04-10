İhh'dan Yetim Çocuklar Yararına Kermes

Adıyaman'da geliri Tayland ve Patani'deki Şifa Yetimhanesinde bulunan 60 yetim çocuğa bağışlanacak kermesin açılışı yapıldı.



Demokrasi Parkında açılan kermeste İHH görevlisi 80 kişi görev yapıyor.



Adıyaman İnsani Yardım Derneği (YADER) Başkanı Fadıl Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesin Tayland ve Patani'deki Şifa Yetimhanesinde bulunan yetim çocukların bir yılık masrafını karışlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.



Akkuş, "Bu sene farklı olarak Ortaoğu'daki şifa yetimhanesindeki yetim çocuklara katkı sunmak amacıyla kermesimizi yaptık. 80 İHH ekibiyle görev yapıyoruz. Yaklaşık 150'nin üzerinde yemek çeşidi var. Çiğ köfteden, tatlıya kadar birçok yemek çeşidi bulunuyor. Tamamen gıda ağırlıklı bir kermestir. Bu kermesle Orta Doğu'daki yetim çocuklarımıza hizmet etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ise kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Dimez, "Derneğimiz her fırsatta mazlumların yanında oluyor. Biz de her fırsatta onlarla beraber aynı safta omuz omuza bütün mazlum ve garibanların yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.