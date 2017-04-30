İHH'dan Suriye'ye 18 milyon ekmek



HATAY - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, bağışçılarının da desteği ile yılın ilk 4 ayında Suriye'ye 18 milyon adet ekmek gönderdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan İHH'nın Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi'nde kurulu bulunan ekmek fırınından günde 150 bin adet ekmek üretimi yapılıyor. Suriyelilerin damak tadına uygun olarak üretilen ekmekler Suriye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor. İHH Suriye çalışmaları Hatay Ofisi basın danışmanı Selim Tosun, sağlıklı ve hijyenik ortamda, günde 150 bin ekmek üretildiğini ve yılın ilk 4 ayında 18 milyon adet ekmeğin Suriye'nin İdlib, Halep ve kırsalına gönderildiğini, bağışçıların katkısını beklediklerini söyledi.

Reyhanlı'daki Lojistik Merkezi'nden Suriye'nin çeşitli kentlerine insani yardım yüklü tırların gönderilmesine devam ettiklerini belirten Tosun, "Bu yılın ilk 4 ayında, bağışçılarımızın da desteği ile insani yardım yüklü 2044 tır gönderdik. İHH olarak, dul yetim ve mazlum halka yardımlarımız devam ediyor" diye konuştu.