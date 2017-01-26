İhh'dan Suriye'de 696 Aileye İnsani Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Halep'in Azez ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'in baskısı sonucu el-Bab ilçesi çevresindeki köylerden kaçan 696 aileye insani yardımda bulundu.



Terör örgütü DEAŞ'in baskısı sonucu Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin doğusunda yer alan Bzaa köyünden 696 aile kaçtı. İHH da örgütten kaçarak Azez'in doğusunda yer alan Tat Humus köyüne yerleşen ailelere gıda, temizlik, mutfak malzemesi, çocuk bezi ile battaniye yardımında bulundu.



Tat Humus'taki köy meclis binasında aileler kendilerine verilen numaraya göre yardımları alırken, binanın avlusuna gelen çocuklara İHH personeli şeker dağıttı.



İHH'nın Azez'deki Lojistik merkezinin koordinatör yardımcısı Yusuf Bekkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak Tat Humus köyünde Bab ilçesi çevresinden kaçan 696 aileye insani yardımda bulunduklarını söyledi.



Bab ilçesi çevresindeki Bzaa köyü ile Kabasin beldesinden Tat Humus'a gelen ailelere yardımlarının devam edeceğini ifade eden Bekkur, şunları kaydetti:



"Bu dağıtımdan 696 aile yararlandı. Dağıttığımız yardımlar arasında battaniye, gıda ve temizlik kolileri var. Buna ilaveten ailelere temizlik kolisi de dağıttık. Suriye'nin çeşitli kentlerinden yerlerini terk ederek Azez bölgesine gelen ailelere İHH olarak yardımlarımız devam edecek."



Terör örgütü DEAŞ'in kontrolündeki Bzaa köyünden kaçarak Tat Humus'a yerleşen Muhammed Beşir de "İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunan İHH ve Suudi Arabistan ile Türk halkına teşekkür ederim" dedi.



DEAŞ'ten kaçtıklarını aktaran Beşir, "Bzaa'dan terör örgütü DEAŞ'ten kaçtık. 4 kişilik bir aileye bakıyorum. Durumumuz da ortada. Bize insani yardımda bulunan bu kuruluşa teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Bzaa sakinlerinden Abdul Muhsin es-Salih ise "İhtiyacımız olduğu şu günlerde bize yardım eden bu kuruluşa teşekkür ediyorum." dedi.