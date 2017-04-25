İhh'dan Somali'ye Yardım Çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Somali'de 363 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle acil olarak bakıma ihtiyacı bulunduğunu, bunlar arasında kritik seviyedeki 71 bin çocuğu hayata döndürmek için çok acil yardım gerektiğini bildirdi.



İHH'dan yapılan açıklamada, 2011 yılında yaşanan ölümcül kuraklık sonrasında 250 bin insanın hayatını kaybettiği, Kenya ve Etiyopya gibi ülkelere kitlesel göçler yaşandığı belirtildi.



Somali'de şiddetli kuraklığın etkileri gözlenirken bölgede tekrar göçler yaşanmaya başladığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Somali'de 363 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle acil olarak bakıma ihtiyacı bulunuyor. Bunlar arasında kritik seviyedeki 71 bin çocuğu hayata döndürmek için çok acil yardım gerekiyor. Şimdi sizlerin desteğiyle Somali'de hastalık ve ölümlerin önüne geçebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. İnşa edilen derin su kuyuları 10 bin kişinin hayata tutunmasına vesile oluyor. Kalıcı bir çözüm olma özelliği taşıyan bu su kuyuları, hayırseverlerin desteğiyle 154 bin dolara inşa edilebilmektedir. Siz de bu çalışmaya katkı sağlayabilir, susuzluğa bağlı ölümlerin yaşandığı bölgeye bir damla su olabilirsiniz."



Somali acil yardım kampanyasına, İHH'nın internet sitesi üzerinden destek olunabiliyor.