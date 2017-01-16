İhh'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, doğu ve güneydoğu illerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir ayda 500 bin TL'lik yardımda bulunuldu.



İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf yurt içi ve dışında mağdur milyonlarca insana yardım elini uzatmaya devam ediyor.



Bu kapsamda terör nedeniyle zaman zaman sokağa çıkma yasağının uygulandığı doğu ve güneydoğuda çalışmalara hız veren vakıf, bölgedeki bazı il ve ilçelerdeki vatandaşlara bir ay içerisinde 500 bin TL tutarında ayni ve nakdi yardım gerçekleştirdi.



İHH ekipleri, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari, Şanlıurfa, Cizre, Yüksekova, Nusaybin, Derik, Midyat, Viranşehir, Ceylanpınar ve Silopi gibi il ve ilçelere giderek vatandaşlara, gıda kolileri, konserve, bebek bisküvileri, mama, kışlık giysi, eşarp, kışlık ayakkabı, battaniye, yastık, yorgan, halı, kilim, çocuk bezi, hijyen paketleri ile nakdi yardım ulaştırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Koordinatörü Behçet Atila, terörden etkilenmiş bölgeleri unutmadıklarını ve yardımlarının süreceğini belirterek, "Yaptığımız bu yardımların yanı sıra ihtiyaçların tespiti ve ulaştırılması noktasında temaslarımız aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.