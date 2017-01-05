İhh'dan Etiyopyalı Ailelere Gıda Yardımı

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kuraklık mağduru binlerce aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda yardımı ulaştırıldı.



Ülkenin Afar ve Somali eyaletlerinde yaşayan ve kuraklıktan etkilenen 6 bin 500 aileye çeşitli gıda maddelerinden oluşan paketler dağıtıldı.



Yaklaşık 40 bin kişinin faydalandığı dağıtımda yaşlılara, hastalara, hamile kadınlara ve kimsesizlere öncelik verildi.



İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür, AA muhabirine, Afar eyaletinde artan hayvan ölümleri nedeniyle halkın güney bölgelere göç ettiğini anlattı.



Yağmur mevsiminin başlamasıyla bazı bölgelerde kuraklığın etkilerinin azalma eğiliminde olduğunu belirten Songür, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısının arttığını belirtti.



Etiyopya Ulusal Felaket Riski İdaresi Komiseri Mitiku Kassa, dün yaptığı açıklamada, ülkede kuraklığın etkilerinin giderek azaldığını ancak 5,6 milyon kişinin hala gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.



Son yıllarda Doğu Afrika bölgesinde yaşayan milyonlarca kişi, kuraklık sebebiyle gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış, hükümetler ve uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım çağrıları yapmıştı.