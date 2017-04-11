İHH'dan "destek" teşekkürü

SOSYAL SORUMLULUK İÇİN

Sosyal projelere desteği ve toplumsal duyarlılığıyla dikkati çeken Kocaeli Birlikspor maddi sorunlarla boğuşmasına rağmen birçok maçta bilet gelirlerini ihtiyacı olanlara bağışladı. Önemli günlere dikkat çekmek için mesajlar verdi. Birlikspor, Konya Anadolu Selçukspor maçında da yetimleri yalnız bırakmadığını gösterdi. Maça "Yetim gülerse dünya güler" pankartıyla ve çocuklarla birlikte çıkan takım önemli bir konuyu daha gündeme getirdi.

ERHAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

İHH İnsanı Yardım Vakfı Derince Şubesi Yetim Birimi Başkanı Hasan Yalçın, "Her yıl 1 Mart- 31 Mayıs tarihleri arasında dünya genelinde düzenlenen Yetim Dayanışması Günleri kapsamında vakfımıza destek veren sayın Kocaeli Birlik Spor Başkanı Erhan Yılmaz beye ve futbolculara teşekkür ederiz" sözleriyle pankart ve yetimlerle sahaya çıkarak vakıflarına ve dayanışma gününe dikkat çeken kulübe teşekkür etti.

DESTEK OLMAK İSTERSENİZ…

Vakfın çalışmasını ve yetimleri destekleme sistemini de özetleyen Yalçın çağrıda da bulundu, "Bugünler sayesinde İHH Yetim Sponsorluk Sistemi ile 56 ülkede 90 bin yetime düzenli olarak destek veriyoruz. Ayda 100 TL ile bir yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına bir katkı sağlayabilirsiniz" dedi. Yalçın'a çocukların maça getirilmesinde ve idaresinde vakıf gönüllüleri Yeliz Mikyas ve Büşra Şeremet de eşlik etti.