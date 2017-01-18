İhh'dan Burkina Faso'ya Kur'an Eğitim Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kalıcı eserler projesi kapsamında Burkina Faso'da 2 Kur'an eğitim merkezi açtı.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, vakıf dünyanın dört bir yanındaki onlarca ülkede kalıcı eserler inşa etmeyi sürdürüyor.



İHH, Afrika'da devam eden kalıcı eser çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Burkina Faso'ya "Mehmet Özer" ve "Akabe" adı verilen 2 Kur'an eğitim merkezini hizmete sundu.



Yaklaşık 250 öğrencinin istifade edebileceği Akabe Kur'an Eğitim Merkezi, başkent Ouagadougou'ya 180 kilometre uzaklıktaki Yatenga vilayetinin Ouahigouya ilinde açıldı.



Temeli geçen yıl temmuz ayında atılan 168 metrekarelik merkez, 3 sınıftan oluşuyor. 300 öğrencinin hizmet alacağı Mehmet Özer Kur'an Eğitim Merkezi ise başkente 275 kilometre uzaklıktaki Loroum vilayetinin Solle ilçesinde faaliyete geçti. Merkez 6 derslikten oluşuyor ve 220 metrekare büyüklüğe sahip.



Kur'an eğitim merkezlerinin içinde, 150 kişinin aynı anda namaz kılabileceği birer mescit de bulunuyor.