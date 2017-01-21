İhh'dan Balkanlara Kış Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Balkan ülkelerine gıda, kömür, odun, soba ve kıyafet yardımında bulundu.



İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, Balkan ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımlarını gerçekleştirdi.



Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ - Sancak, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te mağdur ve yetimlerin ailelerine, maliyeti 63 bin 800 doları bulan kömür, odun, soba ve kıyafet dağıtıldı.



Yardımlardan bin 447 ailenin faydalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yardımlar 6 Balkan ülkesine ulaştı. Makedonya'da geçen ağustos ayında Hasanbeg bölgesinde yaşanan sel felaketinde mağdur olan, çevre bölgelerdeki 120 yetimin ailesine battaniye ve penye yardımı yapıldı. Kosova'da 200 yetimin ailesine odun ve battaniye yardımı dağıtıldı. Arnavutluk'ta 500 yetimin ailesine ve 30 aileye soba, odun ve battaniye yardımı yapıldı. Karadağ-Sancak'ta 200 yetimin ailesine eşya yardımı yapıldı. Bulgaristan'da 12 Türk ve Bulgar imamın ailesine kışlık yakacak ve elbise yardımı gerçekleştirildi. Bosna- Hersek'te ise 415 kişiden oluşan Duje Rehabilitasyon Merkezinde kalan mağdurlar için kömür desteği yapıldı ve 165 aileye eşya dağıtıldı."