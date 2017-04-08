Ihh'dan Arnavutluk'taki Yetimlere Yardım

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Miresia (İyilik) Vakfı tarafından "Yetim Gülerse Dünya Güler" etkinliği düzenlendi.



Arnavutluk Yetim Dayanışma Günleri 2017 kapsamında düzenlenen etkinliğe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra birçok kişi katıldı.



Malkoç, burada yaptığı konuşmada, bugün dünyanın en güzel faaliyetlerinden biri için bir araya geldiklerini dile getirdi.



Yetimle dayanışmanın Arnavutluk'taki en iyi etkinliklerden biri olduğunu kaydeden Malkoç, "Türkiye'den gelirken birçok insanın ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını sizlere getirdim. Türkiye'ye döndüğümde Miresia ve İHH'nın bu güzel faaliyetini kendisine anlatacağım, sizlerin de selamını götüreceğim." diye konuştu.



İyilik Vakfı Müdürü Korab Kaja da bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliği İHH ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiklerini aktardı.



Kaja, bu tarz etkinlikleri önceki yıllarda İşkodra ve Debre şehirlerinde gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise başkent Tiran'da yapma kararı aldıklarını kaydetti.



Etkinliğe katılan çocuklara İHH ve İyilik Vakfı yetkililerince çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Arnavutluk Yetim Dayanışma Günleri 2017 kapsamında önümüzdeki günlerde de başkent Tiran'da burs, kıyafet, okul araç gereçlerini kapsayacak çeşitli yardımların yapılacağı ifade edildi.



İHH'nın son yıllarda ülkedeki birçok şehirde yaklaşık bin 500 yetime çeşitli yardımlarda bulunduğu belirtiliyor.