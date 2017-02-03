İhh'dan Afrika'da 9 Bin Katarakt Ameliyatı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl 5 ülkede yaklaşık 9 bin katarakt ameliyatı ve 23 bin muayene gerçekleştirdi.



İHH'dan yapılan açıklamada, tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığının, Afrika Kıtası'nda yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görüldüğü bildirildi.



Teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca Afrikalının, ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybettiği ve hayatını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hayırseverlerin destekleriyle yapılan ameliyatlar sonucunda binlerce kişi yeniden hayata tutundu. 'Afrika'da 100 Bin Ameliyat Projesi' kapsamında 10 yıldır Afrika'da ameliyatlar gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Vakfınca 2016 yılında da toplam 8 bin 965 kişi ameliyat edilerek gözleri eski sağlığına kavuştu. 2016 yılında Etiyopya'da 4 bin, Sudan'da bin, Benin'de 600, Uganda'da 500 ve hayırseverlerin desteği ile 2014 yılında Nijer'de açılan Lamorde Göz Hastanesi'nde de 2 bin 865 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Bu ülkelerde ayrıca 22 bin 750 kişi göz muayenesinden geçirildi."



Açıklamada, İHH Katarakt Masası Sorumlusu Yasin Bakır şunları kaydetti:



"2016 yılında hayırseverlerin destekleri ile yaklaşık 9 bin ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyatlara başlayalı 10 yıl oldu ve biz 2016 yılı içerisinde inşallah bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Daha sonra da Afrika ve dünyanın diğer bölgelerinde ameliyatlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle bağışçılarımızla yüz binlerce katarakt ameliyatı olmayı bekleyen hastalar arasında köprü olmaya devam edeceğiz."