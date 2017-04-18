İhbarı Yapan ve Çalan Kişi Aynı Çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kablo yüklü tırın çalındığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, ihbarı yapan kişinin kablo yüklü tırı çaldığını ortaya çıkardı.



Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bakır kablo yüklü bir tırın çalındığı ihbarını değerlendiren Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri titiz bir çalışma yürüterek, ihbarı yapan ve çalan kişinin aynı kişi olduğunu ortaya çıkardı. Olay, M.E.K. isimli şahsın 156 jandarma ihbar hattını arayarak Silopi ilçesinde tır parkı yakınlarında kasasında kablo yüklü tırın çalındığı ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı.



Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz araştırmalar sonucu çalındığı ihbar edilen tır Silopi Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevkiinde aynı gün yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. İçindeki bakır kabloların ise tırın kasasında çalındığı anlaşıldı. Bakır kabloların kim tarafından çalındığının tespiti maksadıyla jandarma olay yeri inceleme timleri tarafından tır parkı ve güzergah üzerindeki tüm kamara kayıtları alınarak adım adım yapılan detaylı incelemeler neticesinde, çalınan tırı terk edilen noktaya bırakan şahsın ihbarı yapan tır sürücüsü M.E.K. olduğunun tespit edilmesi üzerine M.E.K. gözaltına alındı. M.E.K.'nin yapılan sorgusunda bakır kabloları K.E. ile birlikte satmak maksadıyla Cizre'de bulunan A.G. ve H.G. isimli şahısların hurdalıklarına gizledikleri kısa sürede ortaya çıkardı. M.EK.'nin beyanına istinaden Cizre'de bulunan A.G. ve H.G.'ye ait hurdalıkta yapılan arama sonucu 24 ton piyasa değeri 1 milyon lira olan bakır kablonun yaklaşık 11 tonu bulunarak yüklenici firmaya teslim edildi. Kabloları kendilerinin çaldığı tespit edilen M.E.K. ve K.E. dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ŞIRNAK