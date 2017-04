İhbar Üzerine Olay Yerine Giden Polisler Öğrencilerin Sürprizi ile Karşılaştı

Erzincan da kız yurdundan aldıkları olay ihbarına giden polis ekipleri öğrencilerden sürprizi ile karşılaştı.



Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Erzincan da ki Mama Hatun Kız Yurdunda barınan kız öğrenciler, Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle polis ekiplerine bir sürpriz hazırladı.



KYK yurdunda barınan kız öğrenciler, KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek ve diğer yurt yönetimi ile birlikte 155 polis ihbar hattına olay ihbarında bulundular. Aldıkları ihbar neticesinde Mama Hatun Kız Yurduna intikal eden Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube ekipleri KYK öğrencilerinin sürprizi ile karşılaştılar. Karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen ekipler öğrenciler ile birlikte pasta keserek, Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıldönümünü kutladılar.



Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Güven karşılaştıkları sürpriz karşısında;" İlimizin Asayişi elbette çok önemli. Ancak geleceğimiz olan gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim-öğretim görmeleri, barınma alanlarında güvende olmaları en önemli hedeflerimiz Güvenlik Şube olarak ve İl Emniyet Müdürlüğü olarak. Böylede bir ihbar gelince bizde tedirgin olduk tabi ciddi bir olay olabileceği endişesiyle tüm personelimizi, resmi görevli arkadaşlarımızı hemen olay yerine sevk ettik. Geldiğimizde de böyle bir sürprizle karşılaştık. Hem duygulandık, hem şaşırdık, hem sevindik üzücü bir olay olmadığı için. Bunu düzenleyen, organize eden başta kurum müdürümüz, sevgili genç kardeşlerimiz, kurum yetkilileri hepsine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde bizleri çok mutlu ettiler böyle bir sürpriz yaparak. Biz eliminden geleni onların güvenliği için, öğrencilerimizin güvenliği için elimizden geleni İl Emniyet Müdürlüğü olarak devam edeceğiz. Her sıkıntılarında, her zaman yanlarındayız." dedi.



Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek ise"Biz polisimizle sürekli birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Çünkü onlar bizim olmazsa olmazımız. En kötü günümüzde, en zor zamanımızda her zaman bizim yanımızdalar. Biz 172'ncii kuruluş yıldönümünü kutladığımız Emniyet Teşkilatımızın kıymetli mensuplarına yavrularımızla birlikte, Mamahatun yurt müdiremiz ve müdürlük personelimizle birlikte ne yapabiliriz diye düşününce böyle bir sürpriz hazırlayalım dedik. Polislerimizi sadece her hangi bir olay veya sıkıntı anında yurdumuzda görmek yerine onları bu güzel haftada onların kuruluş yıldönümünde tatlıyla, şakayla, güler yüzle ve muhabbetle karşılamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Sürçü lisan ettiysek af ola. Bu sürprizin ağız tadımızı bozmaması, milletimize, ülkemize, devletimize ve teşkilatımıza daha huzurlu, daha mutlu, daha güzel günler getirmesi dileği ile tekrar olmamak kaydıyla kabul edilmesini arzu ediyoruz." dedi.



KYK Yurdunda barınan Üniversite Öğrencisi Esra Göktaş ise; '"Türk Polis Teşkilatımızın 172'nci yıldönümü kutlu olsun. Zor dönemler geçirdik Türkiye olarak bizim güvenliğimizi, huzurumuzu, geleceğimizin güvenliğini sağlama almak için onlar gece gündüz çalıştılar. Bizde böyle küçük bir organizasyon yapmak istedik Erzincan Mamahatun Kız Yurdu olarak. Şakayla karışık bir olay yarattık. Onları çağırdık. Geldiler. Heyecanlıydılar çünkü gerçek bir olay bekliyorlardı ama gönül ister ki bundan sonraki her olay böyle güzel organizasyonlarla bitsin. Onlara çok teşekkür ediyorum güvenliğimizi sağladıkları için gece-gündüz yılmadan çalıştıkları için, Türkiye'nin huzuru için." Dedi.



KYK yurdunda barınan diğer bir Üniversite Öğrencisi Ayşe Şen ise; "Mamahatun Kız Yurdu öğrencileri olarak çok mutluyuz polisimizin yanında olarak. Çok heyecanlıyız. Onları bir olay var diyerek buraya çağırıp kandırdık. Ondan sonra gayet böyle bir güzel organizasyon düzenleyip onlarında bizimle beraber olmasını istedik. Onları yalnız bırakmak istemedik. Ülkemiz zor bir dönemden geçtiği için biz hep birlikte Türkiye'yiz." diye konuştu. - ERZİNCAN