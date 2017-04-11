İhbar Hattından Yardım İstedikleri Polisleri Çiçekle Karşıladılar

Elazığ'da, "Öğrenci yurdunda olay var" ihbarı üzerine yurt önüne giden polisler, öğrenciler tarafından çiçek ve bayraklarla karşılandı.



Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdu idarecileri ve yurtta kalan öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğünde akşam devriyesi yapan polisleri kutlamak için bir plan hazırladı.



155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Yurt Müdürü Kayahan Topal, yurtta öğrenciler arasında olay çıktığı ihbarında bulundu.



İhbarın ardından ellerinde bayrak, çiçek ve ikramlarla beklemeye başlayan öğrenciler, bölgeye gelen polis ekiplerini hep bir ağızdan "En büyük polis bizim polis, şehitler ölmez vatan bölünmez, polise uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla karşıladı.



Kavga yerine sevgi seli ile karşılaşan polisler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Yurt Müdürü Topal, öğrenci ve idareciler olarak, 365 gün çalışan Türk Polis Teşkilatının kahraman polisleri için bu günde böyle bir jest yapmak istediklerini söyledi.



Polisle gurur duyduklarını dile getiren Topal, şöyle konuştu:



"155 Polis İhbar Hattı'nı bu konuda aramak ne kadar doğru olmasa da biliyoruz ki biz onları pasta ikramı için arasak gelmeyeceklerdi. Biz de onları bu şekilde davet edelim dedik. Sağ olsunlar onlar da çok kısa sürede buraya geldiler. Bu gençlik 15 Temmuz'da nasıl bir gençlik olduğunu göstermişti. Bugün de Türk Polis Teşkilatının yanında olan, onlarla gurur duyan bir gençliğin olması bizleri son derece memnun etti."



Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan polis memuru Volkan Çelik, "Teşekkür ediyoruz arkadaşlara, şaşırttılar bizi. Biz kavga diye geldik, kalabalığı görünce de şaşırdık. Böylesi bir jest için çok teşekkür ederiz. Biz bu yüreklerle yıkılmayız. Düşmanlarımıza da bu bir mesaj olsun" dedi.



Polis memuru Fatih Bulut da gençlerin coşkusunun kendilerini daha da heyecanlandırdığını ve daha bir gururla görevlerini yapmalarını sağladığını aktardı.



Kavga büyük olur diye iki ekiple bölgeye geldiklerini anlatan Bulut, "Ama geldiğimizde güzel bir sürpriz ile karşılaştık. Hem sevindik hem de gurur duyduk, gençlerimizin coşkusundan dolayı." ifadelerini kullandı.



Polisler, ikramın ardından görevlerine döndü.