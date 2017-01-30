İhale İptal Edildi, Çöken Duvarı Belediye Ekipleri Ördü

Konak'ın Zeytinlik Mahallesinde yoğun yağışlar nedeniyle kayan yolun çöken istinat duvarı belediye ekiplerinin gayretli çalışmalarıyla yeniden örüldü. Dört kez yapım ihalesine çıkan ancak ihale süreçleri her defasında iptal edilen yolu en sonunda belediye olarak kendi imkanlarıyla yapmaya başladıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Kendi imkanlarımızla daha sağlam, sağlıklı ve ucuz bir imalat ortaya çıkardık" dedi.



İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta yoğun yağışlar nedeniyle çöken 40 yıllık istinat duvarının sebep olduğu kayma yüzünden bir süredir kullanılamayan Zeytinlik Mahallesi 1170 Sokaktaki yolun yapım çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Farklı tarihlerde dört kez yapım ihalesine çıkılan ancak çeşitli gerekçelerle her defansında ihaleleri iptal edilen yolu Konak Belediyesi kendi imkanlarıyla onarıyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun emek harcayarak istinat duvarının çöken 40 metrelik bölümünü kısa zamanda yeniden ördü.



İlk etap çalışmaları tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kot farkı nedeniyle 3-7 metre arasında değişen yükseklikteki istinat duvarının eskisinden daha sağlam ve güvenilir inşa edildiğini söyledi. Başkan Pekdaş, "Yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle yolu tutan istinat duvarı çökmüştü. Kendi imkanlarımızla ve işçilerimizin el emekleriyle eskisinden daha sağlam ve güvenlikli yeni bir istinat duvarı ördük. Ben tüm çalışan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendi imkanlarımızla sağlıklı bir imalat çıkardık. Hayırlısıyla bu yol sağlam, sağlıklı ve ucuz bir üretimle Konak halkına yeniden hizmet vermeyi sürdürecek" dedi.



İstinat duvarının çöken 40 metrelik bölümünü örmekle yetinmeyeceklerini, ilerleyen günlerde 40 yıllık duvarın arıza çıkarabilecek diğer kısımlarını da yıkıp yeniden öreceklerini dile getiren Başkan Pekdaş, "Girdiğimiz yerde ne sorun varsa onu çözmek değil, başkaca hangi sorunlar varsa onları da çözmeyi istiyoruz. İstinat duvarını tamamladıktan sonra yolu asfaltlayacağız. Ayrıca diğer sokaklardaki fazla eğimleri de ortadan kaldırıcı şekilde bölgeye dokunmak istiyoruz. Hemşehrilerimiz hiç endişelenmesin, çok yakında bu yolu gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirler" diye konuştu. - İZMİR