İha'ya İki Ödül

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC 2016 Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.



Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Kültür Sarayı'ndaki merkezinde yapılan jüri toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. 163 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik BGC Jürisi, toplam 16 başarı, 18 mansiyon ödülü verdi. Spor haberi dalı BGC üyesi merhum Erhan Tamiş adına, genel fotoğraf dalı da BGC üyesi merhum Yunus Hakan Güler adına gerçekleşti. 2016 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışma sonuçlandı. Yunus Hakan Güler genel fotoğraf dalında İHA muhabiri Burak Türker 'Tavukların Efendisi' haberiyle, Abdullah Çibir ise 'Boğaya karate yapan adam' haberiyle görüntü dalında ödüle layık görüldü. - BURSA