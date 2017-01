İha'nın Haberi Ses Getirdi, Yangın Mağduru Aileye Büyükşehir Belediyesi Yardım Etti

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 21 Ocak'da "Yangından son anda canlarını kurtaran aile yardım bekliyor" başlığıyla servis ettiği haber üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tekindağ ailesine eşya yardımında bulundu. Yangında 2 yaşındaki oğlu Arda ile evde olan anne Emine Tekindağ, "Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah Allah her şeyin iyisini versin. Çok sevindik, duygulandık" dedi.



İHA'nın ailenin yardım talebini gündeme taşımasıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, evlerindeki eşyaları kullanılmaz hale gelen Tekindağ ailesine yardım elini uzattı. Ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Toroslar içesine bağlı Selçuklar Mahallesi'nde evin oturma odasında çıkan ve diğer kısımlara da zarar veren yangının ardından 4 çocuk sahibi ailenin yaralarını sarmak amacıyla harekete geçti. Aileye 6 battaniye, gıda kolisi, oturma grubu ve 3 bazalı yatak yardımı yapıldı. Belediye, daha evlerindeki tadilat başlamadan eşyaları aileye ulaştırdı ve aile evleri kullanılamayacak durumda olduğu için eşyaları komşularının deposuna yerleştirdi.



Binanın ikinci katında 21 Ocak'da sabah saat 09.00 civarında çıkan yangın esnasında oğluyla birlikte oturma odasında uyuduklarını aktaran anne Emine Tekindağ, "Dumandan etkilenerek uyandık, rahatsızlandık, nefes alamıyorduk. Hemen camdan balkona atlayıp dışarıya çıktık. Dışarı çıktığımızda itfaiye ekipleri gelmişti. Komşularımız çağırmış. Beni hastaneye ambulans götürdü ve eve geldiğim zaman her şey bitmişti. Dumandan etkilendiğim için bir süre hastanede kaldım, tedavi gördüm. Yangın oturduğumuz odada başladığı için bütün eşyalarımız yandı ve öteki odalar da isli olduğu için kullanılamaz hale geldi. Yangının olduğu sabah elektrikli sobayı yakmıştım ve elektrikli sobadan çıktığını tahmin ediyorum. Çünkü bütün sigortalar, evin elektrikleri yanmış. Elektrikçi getirdik, gösterdik, komple binanın elektriklerinin yandığını söyledi" diye konuştu.



Yaptığımız yardım çağrısına Büyükşehir Belediyesi'nin hemen karşılık verdiğini kaydeden Tekindağ, "Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi bizlere bugün yardım getirdi ve gerçekten çok duygulandım. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Üzgün olduğumuz bir dönemde bizi mutlu ettiler. İnşallah Allah her şeyin iyisini versin, çok sevindik, duygulandık" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yangın sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşların itfaiye ekiplerinin tuttuğu tutanakla birlikte Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvurup, yapılan incelemenin ardından yardım alabileceğini ifade ettiler. - MERSİN