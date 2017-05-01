İha Muhabirinin Bebek Sevinci

İhlas Haber Ajansı Erzincan Muhabiri Fatih Gülnahar hayatlarının en mutlu günlerinden birini daha eşi Serap Gülnahar ile birlikte yaşadılar.



Gülnahar çifti ikinci kez çocuk sahibi olmanın sevincini yaşadılar. 1 Mayıs'ta Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Gülnahar çiftinin Yusuf Kerem adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya merhaba dedi. Gazeteci Fatih Gülnahar ikinci kez baba olmanın verdiği mutluluğu yakınları ve mesai arkadaşları ile paylaşarak "Yüce Rabbimden, ailemize yeni katılan bebeğimizin sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ve vatanına milletine hayırlı bir şekilde yetişmesini diliyorum" dedi. - ERZİNCAN