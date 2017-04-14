İha Muhabiri Özge Bozo'nun Dede Acısı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge muhabirlerinden Özge Bozo'nun dedesi Mustafa Raci Yıldırım (90) vefat etti.



Uzun süredir evde tedavi gören dede Mustafa Raci Yıldırım (90) dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak vefat etti. Dede Yıldırım'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.



Narmanlı Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından Dede Yıldırım'ın cenazesi Abdurrahman Gazi mezarlığına dualar eşliğinde toprağa verildi. - ERZURUM