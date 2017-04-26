İha'lar Tespit Etti, Uçaklar Vurdu: 8 PKK'lı Öldü (2)
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI SAYISI 8'E YÜKSELDİHakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha insansız hava araçlarıyla tespit edilip hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha insansız hava araçlarıyla tespit edilip hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saat 08.35'de Çukurca'nın Güven Dağı'nın güney batısındaki Irak'ın Hore Tepe bölgesinde etkisiz hale getirildiği, böylelikle sabah saatlerinden bu yana etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.