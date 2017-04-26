İha'lar Tespit Etti, Uçaklar Vurdu: 6 PKK'lı Öldü

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı bölgesinde tesbit edilen 6 PKK'lı terörist, insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan takip sonucu, Irak topraklarında düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Savaş uçaklarıyla, operasyon sırasında 2 sığınak ve 1 mağara da kullanılmaz hale getirildi.



Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, bugün 06.30 sıralarında Güven Dağı bölgesindeki birlikler, bir grup teröristi tespit etti. İHA'larla sürdürülen takip sonucu yer ve konumları belirlenen 6 terörist, Güven Dağı güneyindeki Irak'ın Chameju bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan hava harekatı sırasında 2 sığınak ve 1 mağaranın da kullanılmaz hale getirildiği, bölgedeki operasyonlar sürdürüldüğü belirtildi. - Hakkari