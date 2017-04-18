İha, 'Haber' Dalında Birincilik Ödülü Aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın bu yıl 18'incisini düzenlediği EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mihrap Düzöz ile Kameraman Sinan Yeniçeri de; 'Yağmuru ticarete dönüştürdü' adlı haberleri ile birincilik ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ın elinden aldı.



Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın 1996 yılından bu yana ekonomi basınını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği ve 2000 yılında vefat eden EBSO Basın Müşaviri Aytaç Sefiloğlu adına verilen gazetecilik yarışmasında dereceye giren gazetecilere ödülleri, Sanayiciler Kulübü'nde düzenlenen törenle verildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve çok sayıda EBSO meclis üyesi ile gazeteci katıldı.



Törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ilk olarak 16 Nisan referandum sonuçlarına değinerek, "Bu kritik günler inşallah sağduyu ile geçecek, hep birlikte beraberlik içinde devletimize yardımcı olacağız. İş dünyası olarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilme gayesinde yapmamız gereken, bizim sorumlu olduğumuz yer üretim, istihdam sağlamak. Bunlarla ilgili elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"Özgür basın ülkede huzuru artıracaktır"



Özgür basına vurgu yapan Yorgancılar, "Bizim başka yere gidecek halimiz yok, işimiz burda, karnımızın doyduğu yer bu ülke. Biz bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. Burada önemli bir konuda özgür basın. Yazdıklarınızı rahatça yazabileceğiniz, tartışabilecek ortamın olması ülkedeki huzuru bir nebze daha rahatlatacak. Yani rahatça yazıların yazılması bizlerin geleceği açısından önemli. Doğru da olsa, yanlış da olsa karşılıklı sevgiyle saygıyla bu işleri birlikte götürmek en büyük arzum ve dileğim olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu ödülleri vermekten duyduğum mutluluğu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.



O twite sert tepki



Ülke olarak çok zor ve kritik günlerden geçtiklerini de söyleyen Yorgancılar, Akit Haber Müdürü Murat Alan'ın Twitter adresinden paylaştığı "Eski Türkiye öldü cenazesi de Anıtkabir'de kılınacak' twitine de sert tepki gösterdi. Yorgancılar, "Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar bir şekilde yaşayacağından hiçbir endişem yok. Bugün bir gazetenin vefat diye bir twitini gördüm. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman ölmedi ölmeyecek. Onun bekçileri onu yaşatacak olan Atatürkçüler, onu yaşatacak olan gençler bir ölüyor bin doğuyor" ifadelerini kullandı.



"O kişiyi Allah'a havale ediyorum"



Milletin verdiği karara herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyen Yorgancılar, "Bir başka üzüntüm de herkesin bir oyu var, evet de diyebilir hayır da diyebilir. Milletin verdiği karara da herkesin saygı duyması gerekiyor. Ama daha oy atılmadan yüzde 49 oy atan hayır grubunun hanımları kardeşleri ve diğerleri için ganimet diyen o kişiyi de buradan kınıyorum ve Allah'a havale ediyorum" dedi. - İZMİR