İha Atölyesi 16 Yaş ve Üstü

İHA (İnsansız Hava Aracı) Temel Atölyesi İstanbul Hava Müzesi'nde!



Katılımcılar havacılık konusunda bilgi ve becerilerini geliştirirken, ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde takım çalışmasının faydalarını deneyimler. Atölyenin birinci kısımda; bilgisayar üzerindeki uçuş simülatörüyle, uçuşun temel kurallarını öğrenir, kokpit de pilot gibi uçuşu kontrol etme süreçlerini deneyimler. Atölyenin ikinci kısmında; video ve fotoğraflar eşliğinde İHA'ların günümüzde ki kullanım alanları konusunda bilgilendirilerek, İHA pilotu eşliğinde, demo İHA uçuş alanında eğlenceli bir İHA uçuşu yapar.



Temel Atölye



Hava araçlarının tipleri ve temel uçuş prensiplerini,



İHA pilotu eşliğinde ve gerçek tarihi bir uçak içinde öğrenir.



Demo İHA uçuş alanında uçuş keyfini deneyimler.