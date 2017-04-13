Igor Tudor'u Yakan Gerçek!

Conte'nin 3-4-3 sistemini monte etmeye çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor büyük hayal kırıklığı yarattı. Takımın bütün istatistikleri, yerden yere vurulan Jan Riekerink'in bile gerisinde kaldı...



Hayaller Conte gerçekler dipte



Eleştiri yağmuruna tutulan hatta "Teknik adam bile değil" denilen Jan Riekerink'in yerine göreve gelen Igor Tudor da büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda...



Chelsea'de harikalar yaratan Antonio Conte'nin 3-4-3 sistemini Galatasaray'a monte etmeye çalışan, takımın koşu mesafesini ve mücadele gücünü artırmak için ekstra çalışmalar yapan Hırvat hoca saha skorlarında ve istatistiklerde adeta sınıfta kaldı.



Tudor takımı zirveden sadece 5 puan gerideyken alırken, şu anda fark 12 puana çıkmış durumda. Daha da acısı, takımın tüm istatistikeleri, yerden yere vurulan Jan Riekerink döneminin bile gerisine düşmüş durumda.



İKİLİ MÜCADELE İSTATİSTİKLERİ BİLE GERİLEDİ



Galatasaray bu sezon Riekerink yöhetiminde çıktığı 20 lig maçında 1.9 gol ortalaması tuttururken, Tudor'la bu rakam 1.5'a düştü. Savunma sorunları da Tudor'la düzeleceğine daha da kötüye gitti.



Maç başına gol yeme yüzdesi 1'den 1.7'ye çıktı. Aynı şekilde şut ve pas istatistikleri de sezonun ilk 20 haftasının oldukça gerisinde kaldı. Igor Tudor döneminde en çok dikkat çeken istatistik ise ikili mücadele rakamları oldu.



Takımın fizik gücünü yükseltmek için büyük uğraş veren Hırvat teknik adamın yönetiminde ikili mücadele kazanma istatistikleri bile geriye gitti. (Takvim)