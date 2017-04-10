Igor Tudor: Sanki Camp Nou'da Barcelona ile Oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir'e 4-0 yenildikleri Süper Lig maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ANLATAMIYORUM"

Igor Tudor, kötü futbollarıyla ilgili olarak "Anlamakta zorluk çekiyorum. Geçen hafta ve bu hafta? Konsept aynı ama farklı bir rakip. Başekşehir, bizden daha iyiydi. Artık yapılması gereken tek şey çalışmak. Belkide bu maç sezonun özetiydi, Başakşehir daha iyiydi. Böyle maçlardan sonra konuşacak çok bir şey yok" dedi.

"SANKİ CAMP NOU'DA BARCELONA İLE OYNADIK"

Sahaya çıkardığı 11'in eleştirilmesiyle ilgili görüşü istenen Tudor "Kim oynamış, kim oynamamış bu gereksiz. İlk dakikadan beri takımın, bana verdiği enerji, Camp Nou'ya gelmişiz de, Barcelona ile oynuyormuşuz gibiydi. Biz Galatasaray'ız. Bu kabul edilemez. Maça bakınca enerji tamamen böyleydi, ikili mücadele kazanmamadık, futbol sergileyemedik. Sanki Barcelona ile Nou Camp'ta oynuyordu" diye konuştu.

"SOYUNMA ODASINDA DEDİM Kİ..."

Soyunma odasında takıma yaptığı konuşmayı anlatan Hırvat teknik adam "Devre arasında soyunma odasında 'Nou Camp'ta Barcelona ile oynamaya gelmedik, çıkalım top oynayalım, bütün sorumluluğu ben alıyorum' dedim. Ne yazık ki bunu başaramamak beni daha da üzdü. Rakip hata yapmadı, biz hatalar yaptık ve sonuçta bu skor ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi finali oynamıyoruz, bunu anlattım, bu baskıyı anlamadım. Bununla baş edemedik" açıklamasını yaptı.

"ADANASPOR MAÇININ TAKTİĞİYLE OYNADIK..."

Antrenmanda çalışmaları ve taktikleri hakkında konuşan Tudor "Hafta boyunca ikinci toplara, hırslı oynamaya odaklandık. Taktikle ilgili konuşmadım. İkinci topları kazanmanın, bire bir mücadeleyi kazanmanın önemini anlattım. Ancak maça başladık, biz top kazanamadık, mücadeleleri kazanamadık. Tamamen Adanaspor maçının taktiğiydi. Diğer taraftan sahanızda Adanaspor ile oynamakla, deplasmanda Başakşehir'e oynamak aynı değil" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇI VAR VE..."

Fenerbahçe derbisien hazırlanacaklarını söyleyen Igor Tudor "Yapmamız gereken kafayı yere eğmeliyiz ve çalışmalıyız. İki hafta sonra Fenerbahçe maçı var ve bu maça hazırlanmalıyız" diye konuştu.