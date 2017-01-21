Igor Tudor:  Kazandığımız Penaltı, Penaltı Değil

Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray karşılaşmasında kazandıkları ve skoru 1-1'e getiren penaltı pozisyonu için "Bence penaltı değildi" dedi.

Hırvat teknik adam, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Hakemler hakkında zaman zaman şikayette bulunabiliyorum. Fakat dürüst olmam gerekiyor. Pozisyonun penaltı olmadığını size söyleyebilirim. Fakat zamanında bizden alınmış bazı şeyler vardı. Futbolda bunlar olabiliyor" ifadesini kullandı. Tudor, Yasin Öztekin'in pozisyonu için ise "Yüzde 50-50" yorumunu yaptı.

Karşılaşmayı ve galibiyeti değerlendiren Tudor "Öncelikle çok mutluyuz. Büyük takımlara karşı her zaman galibiyet alamıyorsunuz. 3-4 önemli eksiğimiz vardı ama onların yokluğunu hissetmedik. Bugün en iyi futbolumuzu oynamadık belki ama alınan galibiyet bizim için çok önemli. Büyük takımlara karşı oynarken aslında haddimizi biliyoruz. Ama ben sürekli geride savunma yapmayı sevmiyorum. Büyük takımlara karşı oynamayı da bu yüzden seviyorum. Herhangi bir rakibe karşı gol atacağınıza inanmanız gerekiyor. Daha da gol atabilirdik ama neticede buradan 3 puanla ayrılıyoruz" dedi.