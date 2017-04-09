Igor Tudor, Josue'nin Porto'dan Bonservisinin Alınmasını İstedi

Sezon başında Porto'dan 1 yıllığına kiralanan ve Hırvat teknik direktör İgor Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesinden çıkıp Sarı-Kırmızılı takımın as oyuncularından biri haline gelen Portekizli oyuncu Josue'nin kaderi resmen değişti.

BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Özbek yönetimi, bundan 2 ay öncesine kadar geri gönderilmesine kesin gözle bakılan ancak Tudor'la birlikte talihi dönen 26 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisinin alınması için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılı idareciler, gözden düşen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'ın yerine yerleştirmeyi planladıkları Josue'ye, gelecek sezon takımda kalması halinde hatırı sayılır bir zam yapacaklar.

PORTO İLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon aldığı 700 bin Euro'luk ücretle Galatasaray'ın en az kazanan oyuncusu konumunda olan Josue'ye, bonservisi alınır alınmaz yüzde yüz zam yapılacağı ve 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için Sarı-Kırmızılı kulübe, 1 milyon 400 bin Euro'ya imza atacağı kaydedildi.

Porto ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Josue için istenen 5 Milyon Euro'luk bonservis bedelinin ise yarı yarıya düşürülmesi için çalışılıyor. Galatasaray'da bu sezon 26 resmi maçta forma şansı bulan Josue 3 gol atarken, 5 de asist yapma başarısını gösterdi.

(Habertürk)