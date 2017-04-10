Igor Tudor, İlk Golün Ardından Kulübede Deliye Döndü

Medipol Başakşehir maçında Igor Tudor, yenilen ilk golün ardından kenarda çılgına döndü. Tudor, oyuncularının nasıl bu kadar rahat vuruş yaptırdığına inanamadı.

Igor Tudor, İlk Golün Ardından Kulübede Deliye Döndü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

TUDOR ADETA ÇILDIRDI

Medipol Başakşehir'in attığı ilk golde adeta deliye dönen Igor Tudor, oyuncularına kızdı. Adebayor'un boş kaleye atmasına inanamayan Tudor, bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

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