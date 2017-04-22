Igor Tudor En Hassas Noktayı Buldu

Süper Lig'de 28. haftada Galatasaray sahasında rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maç öncesinde Galatasaray'da duran toplardan yenen goller can sıkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da oyuncularını bu konuda uyardı.



Galatasaray duran toplardan kaç gol yedi?



Fenerbahçe'de Simon Kjaer 1.89, Josef de Souza 1.88, Mehmet Topal 1.87 boyunda. Galatasaray'da ise Semih Kaya: 1.82, Ahmet Çalık: 1.84 ve Carole: 1.82 boyundalar.



Bu sezon duran toplardan çok sayıda gol yiyen Galatasaray'da teknik adam Tudor, "Fotokopi gibi goller yemeyelim" diyerek oyuncularını uyardı.



3 İSME DİKKAT ÇEKTİ



Başakşehir karşısında basit savunma hataları yüzünden kalesinde 4 gol birden gören Igor Tudor, tüm takımını derbi öncesinde özel olarak uyardı.



Fenerbahçe'nin duran ve yan toplarda etkili olduğunu ve Kjaer, Mehmet Topal ve Souza'nın hava toplarında skor üretebilen futbolcular olduğunu ifade etti.



Bu sezon yan-duran toplarda ve kafa ile 12 gol yiyen Galatasaray'da Tudor, Fenerbahçeli oyuncularının boy olarak üstünlüğünü hatırlatıp, "Fenerbahçe'de boy üstünlüğü olan futbolcular var. Kademe hatası ve pozisyon hatası asla yapmayın. Sahada birbirinizle sürekli konuşun. Herkes birbirini uyarsın. Bu kez gol yemeyelim. Geçen haftalardaki gibi fotokopi gibi goller yemeyip skor şansı vermeyelim" dedi.