Igor Tudor'da Geri Vites Yok!

Galatasaray'ın başına geçtikten sonra 7 maçta sadece 10 puan toplayabilen ve Sarı-Kırmızılı ekibin zirve yarışından uzaklaşmasına çare bulamayan teknik direktör İgor Tudor'un geleceği tartışılmaya başlandı.



Ağır antrenman metotları sebebiyle oyuncularla sık sık karşı karşıya gelen Hırvat hocanın, 4-0'lık Başakşehir yenilgisi sonrası yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede Tudor'un bir önceki raporunda olduğu gibi, "Futbolcular yaşlı ve moralsiz. Onların antrenman yapmaktan memnun olmadıklarını biliyorum ama yapacak bir şey yok, çalışacaklar. Çünkü bundan önce hiç çalışmamışlar" dediği öğrenildi. 38 yaşındaki çalıştırıcının ayrıca kadroya 8 takviye yapılması gerektiğini tekrar söylediği belirlendi.



'Asla taviz vermeyeceğim'



Tudor'un daha sonra yakın çevresiyle yaptığı görüşmede, "Sorun yok, yönetim arkamda. Sistemimden asla taviz vermeyeceğim" dediği de gelen haberler arasında. Bu arada Hırvat hocanın, kendi kurduğu ekiple oyuncu arayışına devam ettiği ve yönetime yeni bir transfer listesi daha sunacağı iddia ediliyor.



Kaynak: Fanatik